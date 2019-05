Semov vai propor parcelar dívida de R$ 1,5 milhão com Cosern

A Secretaria de Obras e Viação de Natal (Semov) vai tentar parcelar a dívida de R$ 1,53 milhão que tem com a Cosern. A informação foi dada pelo titular da pasta, Demétrio Paulo Torres. Ele só começou a trabalhar efetivamente na Secretaria nesta segunda-feira (5) porque o fornecimento de energia elétrica para o prédio central, que havia sido cortado, só foi restabelecido na tarde da sexta-feira (2).“Ainda no dia 2 nos reunimos com a diretoria da Cosern e pedimos uma espécie de crédito. Vamos pagar esse débito de 11 meses de atrasos nas contas, mas precisamos que isso seja parcelado porque também teremos as contas mensais normalmente”, falou o secretário.Demétrio Torres disse que ainda este mês deve voltar a se reunir com o pessoal da Cosern para apresentar a proposta de parcelamento do débito. “Como o orçamento deste mês já está fechado, tenho que aguardar a abertura do orçamento de fevereiro. Garanto que essa quitação é uma de nossas prioridades e que vamos fazer isso o quanto antes”, frisou.

Operação tapa-buraco

Demétrio Torres disse que uma das primeiras medidas que tomou na manhã desta segunda-feira foi reunir a equipe e determinar que seja feito um mapeamento dos buracos nas ruas de Natal.“Como todos nós andamos por Natal diariamente, sabemos que há muitos buracos nas ruas e avenidas da cidade. Ainda esta semana vamos iniciar uma operação tapa-buraco para reduzir esse problema”, concluiu.