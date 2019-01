Clowns de Shakespeare comemora 15 anos

Fotos: Pablo Pinheiro

Para debutar, o grupo reencena a peça "Muito barulho por quase nada", que também apaga as velinhas com seus cinco anos e lança o calendário para 2009. Dentre as novas atividades estão a publicação da revista "15 Encontros" e a montagem do espetáculo Ricardo III, de William Shakespeare. Além de ser a primeira tragédia encenada, também será uma experiência pioneira do grupo com o teatro de rua. Para a direção deste espetáculo foi fechada uma parceria com o mineiro Gabriel Villela.Outra novidade é o projeto "Barrancantes". O evento será realizado um vez por mês no Barracão Clowns, na rua Monsenhor Amancio Ramalho, nº 8. Na ocasião, serão apresentados experimentos e fragmentos cênicos de grupos e artistas convidados, como também os resultados da pesquisa cênica da trupe.Ainda para o próximo ano, o grupo promete o "Oficinão Clowns" um conjunto de oficinas a partir da área de pesquisa e interesse dos seus integrantes. As oficinas são frutos de um projeto pedagógico continuado no qual, a partir da prática vivenciada, os Clowns estruturam a organização, o registro e a distribuição do conhecimento produzido.Em parceria com o coletivo Jovens Escribas, o Clowns realizará uma atividade conjunta para criação e encenação de novas dramaturgias. O objetivo maior é o incentivo a formação de autores na cidade.Um projeto que está para ser executado é o Mapeamento de Grupo de Teatros no Nordeste, que já tem financiamento garantido por meio de uma bolsa de pesquisa captada junto à Funarte. O projeto visa a elaboração de um mapa dos grupos atuantes no Nordeste, bem como suas produções, condições de trabalho, nível de profissionalização, e outras informações de relevância.E, além das atividades continuadas do Movimento Lapada: Rede de Compartilhamento de Grupo de Teatros do Nordeste, será realizado um encontro presencial entre os grupos participantes a fim de estabelecer canais de trocas estéticas e instaurar o debate sobre fazer teatral na região.