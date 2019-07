Prova para os cursos gratuitos do Prominp será no domingo

Cedida Provas e gabaritos estarão disponíveis dia 19 de janeiro no site da Cesgranrio.

Até a próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro, os candidatos deverão receber os cartões de confirmação de inscrição via Correios, no endereço informado na ficha de inscrição.Quem não receber o cartão, onde consta, entre outros dados, a categoria escolhida e o horário e local de realização da prova, poderá consultar a confirmação da inscrição no site da Cesgranrio, instituição responsável pela aplicação das provas. A confirmação deverá ser impressa e as informações conferidas.As provas terão três horas de duração para todas as categorias e serão baseadas nos conteúdos programáticos especificados no Edital do Processo Seletivo Público. Os candidatos deverão chegar ao local das provas com uma hora de antecedência do horário marcado no cartão de confirmação, com caneta esferográfica de tinta preta.Ainda de acordo com o edital, só poderão entrar em sala para fazer a prova os candidatos que apresentarem o cartão de confirmação de inscrição e um documento original válido (cédula oficial de Identidade ou carteiras expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Certificado de Reservista ou Passaporte), necessariamente com fotografia.As provas e os gabaritos estarão disponíveis no dia 19 de janeiro no site da Cesgranrio. As respostas poderão ser copiadas apenas no verso do cartão de confirmação. O período para recurso é de 20 a 21 de janeiro e o resultado final será divulgado no dia 3 de fevereiro no Diário Oficial da União e nos sites do Prominp e Cesgranrio.

* Fonte: Petrobras