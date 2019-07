Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 30 milhões na próxima quarta Os números sorteados na noite de ontem foram: 01 - 06 - 28 - 39 - 44 - 55.

O concurso 1.040 da Mega-Sena acumulou no sorteio deste sábado (17) e pode pagar R$ 30 milhões na próxima quarta-feira (21), segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.



Os números sorteados na noite de ontem foram: 01 - 06 - 28 - 39 - 44 - 55.



De acordo com a Caixa, 66 bilhetes acertaram a quina e vão receber R$ 31.738,53 cada um. Outras 6.431 apostas acertaram a quadra e ganharão R$ 325,73 cada uma.



Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para fazer suas apostas. A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75.



O maior prêmio da Mega-Sena saiu em 1999, quando um apostador de Salvador levou R$ 64,9 milhões.