Assaltantes invadem loja da Ecológica e levam dinheiro e computador Polícia informou que quantia certa ainda não foi revelada, mas os assaltantes levaram entre R$ 10 mil e R$ 15 mil.

Dois homens armados de pistola invadiram uma loja da Ecológica na tarde desta sexta-feira e levaram um computador e cerca de R$ 15 mil. O crime aconteceu na loja localizada na Rua Alberto Maranhão, no Barro Vermelho, por volta das 15h.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), populares informaram que os dois homens chegaram e fugiram a pé do local. Eles não estavam encapuzados, mas ambos estavam armados de pistolas.



Segundo informações da polícia, os assaltantes fugiram levando da loja um computador e entre R$ 10 mil e R$ 15 mil. O valor exato ainda não foi revelado pela Ecológica. Após o assalto, policiais realizaram diligências, mas não conseguiram localizar os suspeitos.