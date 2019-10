Ações contra o prefeito Mauricio Marques serão julgadas em breve

Gabriela Barreto Gilson Moura continua confiante em assumir Prefeitura de Parnamirim.

“As audiências já estão acontecendo. Os primeiros julgamentos serão realizados em pouco tempo. Estamos confiantes nas provas que temos e nas outras que estão sendo produzidas”, disse o advogado.Segundo Daniel Monteiro, as ações que estão sendo movidas tem como fundamento abuso do poder econômico, político e diversos fatos irregulares que aconteceram durante o período eleitoral em 2008 e que ensejaram várias ações que pretendem conseguir efeitos diversos.“Não posso entrar em detalhes sobre o teor específico de cada ação, até porque alguns processos tramitam em segredo de Justiça. Por isso também não posso precisar uma data para os julgamentos porque depende de algumas pendências de diligências que foram requeridas e que fazem parte do trâmite normal do processo”, ressaltou ele.A maioria das ações estão sendo movidas pela coligação que apoiou o deputado Gilson Moura nas eleições do ano passado para a prefeitura de Parnamirim. “Temos três ações principais. Entre elas a ação de impugnação de mandato eletivo que visa diretamente à cassação do prefeito Mauricio Marques”, informou Daniel.Além disso, o advogado lembrou que também há um recurso contra a diplomação do prefeito que já está tramitando no Tribunal Regional Eleitoral. “Esse recurso pede a cassação do diploma por causa de abusos econômicos”.Sobre a real possibilidade do comando de Parnamirim passar para o deputado estadual Gilson Moura (PV), o advogado do parlamentar mostrou confiança, principalmente, por contar com celeridade da Justiça do município.“A juíza da 59ª zona eleitoral tem mostrado interesse nos processos e prometeu dar agilidade aos que estão pendentes, acredito em uma resposta positiva em breve”, concluiu Daniel Monteiro.