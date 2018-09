Seleção de beach soccer está sem patrocinadores Possível confirmação trará aos atletas da seleção de beach soccer a participação na próxima competição.

O presidente da Associação de Beach Soccer do Rio Grande do Norte, Paulo Dias, está comemorando uma possível confirmação da ajuda de um microônibus para que os atletas possam participar da competição na cidade de São Luís/MA.



De acordo com Palocha, a secretária de esporte, Magnólia Figueiredo dará nesta segunda-feira (17) uma resposta sobre a colaboração para que os atletas possam mostrar que, apesar de toda dificuldade que passaram, continuam sendo a melhor seleção.



“Se conseguirmos esse microônibus, estarei apenas preocupado em ir atrás da alimentação para os atletas. Ainda estamos com o azar de nenhum executivo, ou empresa grande demonstre o interesse em patrocinar a nossa seleção, que será campeã mais uma vez”, aposta.