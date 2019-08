Micarla se reúne com vereadores e promete diálogo permanente com CMN

Elpídio Júnior Micarla: promessa de aproximação com vereadores.

Já escolhido para liderar a bancada de situação na Câmara Municipal do Natal, o vereador Enildo Alves (PSB) admitiu que a intenção dos aliados de Micarla era fazer uma reunião restrita entre eles e a prefeita. Contudo, o vereador disse que a “borboleta” fez questão de convidar todos os parlamentares para participarem do encontro e terem a oportunidade de externar suas opiniões sobre os projetos.“Antes queríamos (a reunião) com os vereadores que deverão compor a bancada de situação, em torno de 16, com os do PMDB. Mas a prefeita disse que o objetivo era ter também uma relação estreita e harmoniosa com todos os parlamentares, inclusive os da oposição”, explicou o líder.Na opinião da prefeita, a própria atitude “é um marco na convivência do Legislativo com o Executivo de Natal”, porque, segundo ela, nunca houve uma reunião para debater pauta de convocação extraordinária entre a prefeita e vereadores de situação e oposição juntos.“Inauguramos esse novo momento na nossa cidade. Todos nós, eleitos pelo povo, temos a responsabilidade sobre as principais demandas da sociedade. Espero manter o convívio harmonioso com o Legislativo”, disse a ex-deputada.Sobre a expectativa para a apreciação das matérias, a prefeita disse que não deverá encontrar problemas na aprovação dos projetos porque as propostas mais polêmicas, como a alteração da estrutura da Arsban (através de um veto) e a Reforma Administrativa não estão inclusos na pauta da convocação extraordinária.“Todas as mensagens que vão ser colocadas deverão ter a maioria para a aprovação e acredito que até a própria oposição vai apoiar as propostas”, declarou a prefeita de Natal, concordando que o tempo para a aprovação dos projetos é exíguo. “Mas, como fui do Legislativo, sei que é comum a necessidade de celeridade na apreciação dos projetos, além destas propostas serem simples”, finalizou.