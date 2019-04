Wilma de Faria pede mais empenho a Garibaldi para trazer mais benefícios para o RN

Vlademir Alexandre Wilma de Faria não poupou críticas ao presidente do Senado, Garibaldi Alves.

, desta segunda-feira (22)."Ele não teve condições de trazer nenhum benefício especial para o Estado mesmo sendo o terceiro homem mais poderoso do país", comentou. Sobre o que ela espera de Garibaldi, a governadora pediu que o senador aproveite melhor os últimos dias no cargo."Ele poderia lutar agora, nesse fim de mandato. Isso se não for reeleito", complementa.

PMDB

Quanto a aliança política com o PMDB para as eleições municipais, o que tanto Wilma quanto Garibaldi já admitiram que "não deu certo", a governadora voltou a afirmar o erro dos partidos em desistirem de suas candidaturas próprias para lançarem a candidata do PT, Fátima Bezerra.Ao ser questionada quanto a possibilidade de união entre o PMDB e DEM para eleição de 2010, a governadora disse que o PMDB e o PSB não são mais aliados e estão "livres para fazer a aliança que quiser".

2010

Frente ao risco de disputar sozinha as eleições de 2010, ela negou qualquer receio. “Todo o RN conhece minha coragem, minha independência, então não tenho esse medo”, declarou, lembrando mais uma vez Garibaldi Alves para dizer que não teria a ajuda da televisão, rádio ou jornais, chamada "mídia espontânea", como o senador e sua família tem a rede Cabugi, para ajudar na campanha.Com relação às eleições municipais, Wilma de Faria negou que o fato de o PSB ter perdido o comando de mais de 20 municípios signifique que o partido tenha saído fracassado. “Em muitos municípios o prefeito é nosso aliado”, e incluiu a prefeita eleita de Natal, Micarla de Sousa (PV), na conta. “Ela fazia parte da nossa base de apoio na Assembléia Legislativa e não fez nenhuma oposição agressiva durante a campanha”, considerou.Ela marcou para julho de 2009 a data ideal para a base aliada definir o futuro candidato a governador, e indicou o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) e o deputado estadual Robinson Faria (PMN), com mais firmeza, e o prefeito Carlos Eduardo (PSB) e o deputado Federal João Maia (PR), questionando se eles ainda querem o cargo, como os nomes mais cotados.Sobre a sua própria candidatura ao Senado, afirmou que seria o "normal", já que tem sido "lançada pelo povo", mas disse que só se pronunciaria após a decisão do seu partido.

Crise

Wilma de Faria também comentou sobre as medidas que tem tomado para evitar maiores repercussões da crise financeira global no Rio Grande do Norte e garantiu que a Agenda do Crescimento, lançada em janeiro de 2007, não havia sido prejudicada até o momento.“Ela andou até mais rápido que o PAC do Governo Federal”, comentou.Entre as medidas, ela destacou a antecipação do 13º. salário do funcionalismo público, o aumento do teto na Lei Geral para as micro e pequenas empresas, a flexibilização da data para pagamento de impostos e a garantia pelos empresários de não demitir empregados até março de 2009.A entrevistada também destacou o turismo, a carcinicultura e a fruticultura irrigada como setores que podem ganhar, e não perder com a valorização do dólar provada pela crise.Ela admitiu, no entanto, que a economia do Estado pode sofrer já a partir do próximo mês. "Não sabemos o que vai acontecer a partir de janeiro. É um período de muitas incertezas."

Administração



Ela admitiu que sua equipe sofrerá ajustes, marcou para 15 de janeiro o anúncio dos novos nomes, mas não revelou quais seriam as áreas afetadas.Sobre os últimos dias de sua administração, a entrevistada prometeu que concentrará esforços no turismo, agropecuária, recursos hídricos, construção de estradas e habitação, entre outros.Confira a entrevista completa concedida aodesta segunda-feira (22).