Guamaré: Mozaniel de Melo permanece na Prefeitura

Fotos: Júlio Pinheiro Julgamento foi na tarde desta terça-feira, no TRE.

Com o auditório do plenário do TRE lotado por advogados, amigos e eleitores de Mozaniel de Melo e Auricélio Teixeira (PTB), o segundo colocado na eleição, a Corte iniciou a sessão que poderia apreciar quatro recursos referentes ao caso de Guamaré, onde o registro de candidatura de João Pedro Filho, vice-prefeito na chapa de Mozaniel, é questionado devido às contas desaprovadas. Contudo, a defesa do (ainda) prefeito retirou um mandado de segurança que era objeto de outros dois questionamentos que já tinham encaminhamento desfavorável a Mozaniel.“É uma atitude que faz parte do processo. Os brilhantes advogados que vêm trabalhando no caso estão quase que engabelando o TRE. Temos que ser mais espertos que eles”, analisou o juiz Magnus Delgado, em referência ao artifício utilizado pela defesa de Mozaniel para que apenas um agravo regimental fosse apreciado na sessão.Durante a análise do instrumento jurídico, que buscava manter a decisão monocrática tomada pelo juiz Fernando Pimenta em 24 de dezembro do ano passado, quando foi determinada a diplomação e posse de Mozaniel de Melo e João Pedro Filho, os juízes preferiram não alterar a atual situação do município devido à previsão de apreciação do recurso especial eleitoral (respe) 32.303.Na apreciação do recurso, que ainda vai ser enviado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao TRE do estado, a Corte potiguar analisará se as contas de João Pedro Filho são sanáveis ou insanáveis, ou seja, se ele tem ou não a “ficha suja”.“É prudente que tomemos uma decisão única sobre o caso. Essa mudança, alternância freqüente no poder, só desestabiliza o TRE e promove o desgaste da Justiça Eleitoral perante a sociedade”, ponderou o desembargador Cláudio Santos.A sanabilidade das contas de João Pedro Filho será relatada pelo juiz Fábio Hollanda.A permanência de Mozaniel de Melo na Prefeitura vem sendo questionada devido ao seu vice-prefeito, João Pedro Filho, que teve as contas desaprovadas pelo TCE e TCU e o registro de candidatura está sob questionamento. O segundo colocado na eleição, Auricélio Teixeira (PTB) busca conseguir o cargo com o indeferimento do registro de João Pedro, que contaminaria a chapa.

*Atualizada às 17h57