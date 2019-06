Entidades lançam fórum para discutir produção audiovisual no Rio Grande do Norte

Criado na última semana, o Fórum das Entidades Audiovisuais do Rio Grande do Norte tem o propósito de congregar pessoas e entidades ligadas à produção cinematográfica.A ideia surgiu durante discussões do Seminário Circuito em Construção, realizado no Goiamum Audiovisual em dezembro.O seminário é nacional. Representantes de todos os Estados participaram e expuseram iniciativas semelhantes.Subscrevem a criação do fórum as entidades Cineclube Natal, Curtacom, Tropa Trupe, Bolero Filmes, Mudernage e Cine Mambembe. mas a participação é aberta, basta se cadastrar na lista eletrônica pelo e-mail: [email protected] “O Fórum é aberto para pessoas e entidades. Ele amplia a integração e a troca de experiências entre os envolvidos no audiovisual no Estado”, explica o diretor do Cineclube Natal Nelson Marques.Além do grupo virtual, será criado um site com mapeamento da atividade audiovisual potiguar e blog para publicação de notícias.Também serão realizadas reuniões presenciais mensalmente. "Até o momento, os encontros ocorreram no Auditório Franco Jasiello, da Fundação José Augusto; mas pretende-se realizar um circuito em diversos locais, inclusive no interior do Estado", diz Marques.Nesta segunda-feira (12) o Encontro da Câmara Setorial do Audiovisual realizado na FJA realizará o planejamento para 2009. O grupo pretende se apresentar oficialmente e propor novas políticas públicas, além de discutir a criação de editais.