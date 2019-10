Benes Leocádio: Pelo coletivo para salvar os municípios

Fotos: Elpídio Júnior

Benes Leocádio - Assim como a maioria dos novos gestores de municípios de pequeno porte da região Nordeste, o maior desafio nosso é implantar um estilo moderno de administrar para buscar condições de viabilizar as necessidades que o cidadão tem, desde a infraestrutura, passando pela qualificação e capacitação do corpo técnico e administrativo de cada município para que tenhamos condições de desempenhar melhor as funções, levando a cada um dos nossos munícipes agilidade, eficácia e sobretudo resultados. Isso é o que as pessoas buscam e querem de qualquer governantes.BL - Eu e o professor Edivan, que era o prefeito de Lajes até o final de 2008, vivemos uma situação diferente de antes. Durante mais de duas décadas caminhamos juntos, no mesmo grupo político, e nessas eleições municipais chegamos a uma situação em que, se não colocássemos nosso nome à disposição, correríamos o risco de perder a eleição para o grupo de oposição.Em 2004, com nosso apoio, com uma aliança bem ampla que foi formada, nós ganhamos apenas com 300 votos de diferença. Agora, se não tomássemos essa decisão, naturalmente a oposição que se formou ao longo desses quatro anos estaria ocupando a prefeitura hoje, caso não tivéssemos decidido ser candidato.Então após fazer levantamento e amostragens, levamos ao conhecimento do prefeito que, se nós insistíssemos nesse projeto, estaríamos fadados ao insucesso.BL - Acho que pelo próprio cansaço do tempo, não só ele como meu nome, afinal já são 26 anos que administramos Lajes, faz com que as pessoas queiram experimentar novos gestores, fazer novas experiências. Aí o meu nome ainda tinha aceitação razoável graças a minha gestão até 2004. Concordo que agora começam a surgir novos nomes e outras lideranças deverão ter a oportunidade de administrar também.BL - Acredito que sim, sempre fui contra a reeleição. Em 2000, quando resolvi ser candidato, não concorri à convenção quando tinha direito à reeleição. Um mês depois, a maioria dos partidos aliados exigiu que eu reavivasse minha decisão, e aí o candidato da época renunciou à candidatura e eu voltei a ser prefeito tendo quase 90% dos votos. Mesmo assim, defendo que devemos ter apenas um mandato.Defendo até que deveria ter uma mudança no calendário eleitoral, a eleição geral passando para todos os níveis com mandato de cinco anos, para que o gestor entrasse comprometido de fazer uma administração voltada para o melhor naquele mandato. Hoje nós já pensamos na reeleição, e assumimos com a preocupação tanto de fazer a política como de fazer a gestão.BL - Eu acho que não há outro caminho, senão a modernização. Eu digo isso com experiência vivida em meu município, quando em 1997, à frente da Prefeitura de Lajes, celebramos o primeiro convênio com a Telemar para implantação do primeiro laboratório de informática da região Nordeste.Foram dez municípios, e Lajes foi pioneiro. Você não imagina o resultado que a tecnologia trouxe para nosso município há 11 anos. Isso melhorou a qualidade de ensino, refletiu no crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, na qualificação dos professores e no aprendizado dos alunos. Hoje estamos investindo pesado e já defendo esse projeto de modernização via tecnologia da informação, a Cidade Digital, porque é um resultado prático viável e alcançável, não é projeto mirabolante.Aqui no Nordeste alguns municípios já vivem essa realidade, e eu estou oferecendo o meu município como piloto para a implantação. Já convocamos a Motorola para fazer uma explanação em 3 de fevereiro, porque eles querem vender equipamentos para o projeto. E vou mostrar para os prefeitos, secretários e técnicos que a Cidade Digital é viável, que tem como conseguir recursos.Hoje temos três ou quatro fontes financiadores, como o Ministério das Comunicações, BNDES e Caixa Econômica Federal. É um programa que está ao alcance de qualquer município, basta comprovar sua capacidade de endividamento e preparar o projeto que a Femurn vai orientar e encampar e dar o suporte técnico.BL - Em Lajes, eu sempre defendo que tenhamos uma administração moderna e com resultados e aí temos que dar autonomia para os órgãos e secretarias que compõem administração. Acho que o município pode funcionar sem que o prefeito esteja fazendo um atendimento diário de gabinete, com filas crescentes nas prefeituras para resolver o problema de um exame, conseguir uma matrícula na escola... Eu acho que o papel do prefeito não é esse, mas defender as políticas macro e buscar os projetos e a viabilidade para que as coisas aconteçam no seu município.Acho também que o tempo é suficiente porque a Federação nós podemos tocar tranquilamente, basta que os prefeitos se desloquem dos seus municípios e venham até a sede. Estaremos dois dias por aqui para realizar estes atendimentos .Tem o vice-presidente, o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, que também estará por aqui. Em uma ou duas vezes dividirei o comando com os outros membros da Femurn, já decidimos ter uma agenda comum que tenha sempre a participação de todos. Não trabalharei sozinho.Temos companheiros próximos, e aqueles que administram mais longe. Decidimos também que a agenda possa ser de conhecimento de todos. Vamos discutir e debater ações em comum, resultados que sirvam para municípios de médio e para a maioria dos de pequeno porte, como aqueles que já têm uma receita própria bem sucedida e suas estruturas próprias. Geralmente, a realidade é diferente. Nós temos no estado cerca de 100 municípios de coeficiente 0,6, ou seja, a menor parcela na distribuição do Fundo de Participação, e são para eles que a Femurn terá que dar uma maior atenção.Queremos prepara uma estrutura técnica a nível de federação e deixar de ser um órgão apenas representativo. Ganhamos uma dimensão muito grande, graças a outras administrações que foram esforçados, competentes e com visão de modernização. Mas acho que faltou se voltar mais para o interior do Rio Grande do Norte. Um dos problemas que podem impedir uma melhor gestão é que não temos receita própria. R$ 20 mil ou R$ 30 mil não dão para pensar em fazer muita coisa.Eu defendo que tenhamos um aumento, mas só quando aumentarmos a contração de serviço. Não queremos ter lucro. Temos que primeiramente justificar o aumento com a ampliação dos serviços, trazer o suporte técnico da Confederação Nacional dos Municípios para melhorar nossa infra-estrutura. Aí passaremos a arrecadar com a oferta de serviços, com capacitação dos servidores, implantação de controle interno - que hoje é exigência legal dos Tribunais de Conta e Ministério Público -, implantação do projeto Cidade Digital...Depois que a Femurn comprovar sua capacidade a assistência, os municípios vão deixar de terceirizar serviços de assessoria, para transferir essa responsabilidade à Federação. Vamos também convocar os 30 municípios que ainda não são filiadaos para mostrar a importância da Femurn. Espero alcançar e conseguir corresponder às expectativas, até porque representei uma chapa de consenso.BL - Acho que não. A Femurn não é feita só pelo presidente, e todos os prefeitos têm seu vínculos políticos e suas preferências. O que desejo é aumentar a importância no cumprimento da missão de fortalecer o municipalismo.BL - O meu compromisso com Robinson existe independente de Femurn. Como prefeito e amigo, Benes Leocádio está vinculado, deseja e vai fazer todo esforço possível para colaborar com o projeto do deputado Robisnson.BL - De jeito nenhum. A Femurn será utilizada para a política do municipalismo, o fortalecimento dos municípios. É natural que o presidente fique satisfeito e alegre com a vitória de um companheiro, um partidário. Mas o presidente conhece a realidade do Rio Grande do Norte e sabe que o fortalecimento do municipalismo é a vitória de toda a classe política do estado.BL - Torço que seja o deputado Robinson, isso é natural, e estarei de mangas arregaçadas para trabalhar por isso. Claro que sem a necessidade de utilizar a estrutura da Federação dos municípios. Essa é uma outra missão que tenho para os próximos dois anos.BL - Eu acho que o governo federal tem transferido obrigação para os municípios e esquecido de transferir a condição, os recursos necessários para cumpri-las. A questão do piso reflete diretamente na questão de planejamento e orçamento do município, mas aí o município tem que fazer o dever de casa, tomar as providências, fazer o balanço das despesas.O governo federal diz na Lei 11.738/08 que os municípios deverão, a partir de janeiro de 2009, pagar o piso de R$ 950. Com o questionamento de alguns estados do Sul, com ação direta de inconstiticuionabilidade (Adin) junto ao Supremo, é que talvez esse piso agora em janeiro seja teto. Se os R$ 950, admitindo que a gente considere as vantagens (o quinquênio, as promoções verticais, tempo de serviço), de acordo com os planos de cada município, for teto e não piso, aí, talvez, a maioria possa cumprir essa obrigação.Mas há uma preocupação, porque na hora que for julgado o mérito nessa Adin, e se o piso passar a ser base para o cálculo das outra vantagens, aí complicará o orçamento. Eu tenho certeza, seja estados ou municípios, todos terão imensas dificuldades.BL - Acho que o estudo precisa ser refeito. O Congresso Nacional aprovou a lei conforme foi proposta, mas não viu o impacto financeiro que iria causar nos municípios. E é um cálculo simples, basta ver quanto um município tem hoje de repasse de Fundeb. Agora houve um aumento, porque foram acrescentados os recursos do ensino infantil e as creches também entraram.Aí o quadro do ensino infantil foi aumentado em quase 50%, como no meu município, e a obrigação salarial fica muito maior. Professor do ensino infantil, que não fazia parte do plano de cargos, carreira e salários, vai ter que receber igual a um professor que já estava no Fundef, e agora no Fundeb, há muito tempo.E você não tem essa receita injetada agora em janeiro, ou seja , você tem que sacrificar o orçamento para poder cumprir. Não sou contra ou a favor, apenas quero que seja rediscutida a forma de complementação para os municípios que não vão poder cumprir.A lei do Fundef, a 9.496/96, previa uma contrapartida da União para os municípios que não alcançassem a média-aluno para pagamento dos professores e, até agora, nem o governo Fernando Hernique, que foi o autor da lei, nem o governo Lula conseguiram cumprir.BL - Convidando cada prefeito para vir na Femurn, ou visitando-os e ainda usando as Associações Regionais para mostrar que pela união e fortalecimento do municipalismo é que teremos conquistas. Se esses municípios não estiverem engajados, os pequenos continuarão pequenos, sem melhorias, sem informações e atrasados até para obter recursos.BL - Não, mas a prefeita já sinalizou que irá contribuir. Com relação à dívida acumulada na gestão de Carlos Eduardo, nós entendemos que, se ainda não houve empenho ou incluída nos restos a pagar, ela está zerada.