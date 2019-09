Petrobras vai investir US$ 111,4 bilhões no pré-sal até 2020

A Petrobras quer investir US$ 111,4 bilhões no pré-sal até 2020, montante considerado "relativamentre pequeno" pelo diretor de Exploração e Produção, Guilherme Estrella. As informações são da Folha Online.Até 2013, a empresa deverá investir quase US$ na nova área exploratória. "O pré-sal é um desafio enorme, e o nosso plano viabiliza os investimentos", afirmou Gabrielli.A meta da Petrobras é atingir, apenas no pré-sal, a produção de 1,8 milhão de barris/dia em 2020, a média que a estatal produz atualmente em todos os seus poços pelo país. Se o Brasil precisou de 54 anos para conseguir chegar a essa produção, com a camada do pré-sal, isso será obtido em apenas 14 anos.A chamada camada pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os Estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do mar, e engloba três bacias sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos). O petróleo encontrado nesta área está a profundidades que superam os 7 mil metros, abaixo de uma extensa camada de sal que, segundo geólogos, conservam a qualidade do petróleo.

BNDES

Ainda segundo a Folha Online, o diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, informou nesta segunda-feira (26) que a estatal conta com mais US$ 10 bilhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para 2010.Ainda neste ano, a previsão é que o banco desembolse US$ 12,5 bilhões para a empresa.