São Gonçalo: Jaime estabelece saúde como prioridade inicial

O prefeito recém-empossado de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, estabeleceu a área de saúde como prioridade inicial da gestão dele. Segundo o prefeito, as unidades de saúde estão abandonadas e sem estrutura. Nesta sexta-feira (2), ele convocou todo o novo secretariado para trabalhar no fim de semana e os novos gestores terão que apresentar relatório de cada pasta até o domingo (4).“Estou dando posse aos meus secretários agora às 9h e logo em seguida quero ver todos trabalhando. Quero relatórios completos de como está o município para estabelecer as prioridades. Mas já adianto que a primeira delas será a área da saúde”, falou o prefeito.Segundo Jaime Calado, as unidades de saúde de São Gonçalo não têm estrutura para atender à população. “Essa está um verdadeiro caos. Faltam profissionais, remédios, o Programa Saúde da Família não funciona e as unidades estão abandonadas e sem estrutura. Temos que resolver isso o quanto antes porque a doença não espera”, falou.A transmissão do cargo nesta quinta-feira (1º) foi tranquila. Mas o ex-prefeito Jarbas Cavalcanti não compareceu à solenidade. A posse de Jaime Calado foi dada pelo ex-chefe de gabinete da Prefeitura, Ítalo Monte.

Salário atrasado

Um outro problema encontrado por Jaime Calado nesse início de gestão é o fato de o funcionalismo municipal não ter recebido o pagamento de dezembro. “Os cargos comissionados receberam o pagamento de dezembro normalmente, mas o pessoal do quadro efetivo está com o salário atrasado. Vou me reunir com os secretários que trabalham nessa área para achar uma solução para esse problema”, concluiu.