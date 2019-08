Israel começa a retirada de tropas da Faixa de Gaza Anúncio acontece 24 horas depois de Israel declarar um cessar-fogo unilateral, rompido ainda durante a madrugada.

O Exército de Israel anunciou hoje (18) uma retirada gradual de suas tropas da Faixa de Gaza. De acordo com a agência de notícias Telam, a informação foi confirmada por fontes militares em Tel Aviv que não deram prazos nem anunciaram a quantidade do efetivo que será retirado do local.



O anúncio acontece 24 horas depois de Israel declarar um cessar-fogo unilateral, rompido ainda durante a madrugada quando o Exército do país voltou a atacar o norte do território palestino. Segundo informações da agência de notícias BBC, os ataques foram em resposta a seis foguetes lançados na manhã de hoje (18) pelo movimento islâmico Hamas.



A retirada das tropas começou horas depois de o grupo palestino Hamas anunciar um cessar-fogo imediato. Em troca, o grupo exigia a retirada dos soldados israelenses da Faixa de Gaza, no prazo de uma semana.