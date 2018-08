UFRN Lança Curso “Arteterapia e Educação do Ser” Curso, que terá coordenação dos professores Nísia Floresta, do Departamento de Educação, e Edmilson Pinto Albuquerque, do Departamento de Educação Física da UFRN.

Já estão abertas as inscrições para o curso “Arteterapia e Educação do Ser”, organizado pela base de pesquisa Ecopedagogia da UFRN. Nesta terça-feira (11) acontecerá a palestra de lançamento do curso de especialização, no Núcleo de Pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas (NEPSA), atrás do CCSA ("Goiabão"), na UFRN, a partir das 18h. A palestra será ministrada pelo professor, artista plástico e arteterapeuta, Robson Xavier da Costa, do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba.



O curso, que terá coordenação dos professores Nísia Floresta, do Departamento de Educação, e Edmilson Pinto Albuquerque, do Departamento de Educação Física da UFRN, pretende instrumentalizar os alunos para o conhecimento dos princípios da Arteterapia voltada para um novo "educar-se", ou seja, para um novo sentido da vida e sua aplicabilidade no cotidiano das organizações.



A formação possibilitará aos participantes conhecer o desenvolvimento, vertentes e propostas da Arteterapia; abordar o contexto e problemática da atuação profissional com Arteterapia de forma crítica; estar capacitado para atuar em projetos e programas de utilização dos recursos da Arteterapia em escolas, empresas, centros de saúde, etc. As atividades serão voltadas para educadores das diversas áreas do conhecimento, artistas plásticos, pedagogos, profissionais da saúde, licenciados do curso de artes, psicólogos, terapeutas, administradores e gestores.



Para inscrição, são necessários diploma de graduação, currículo atualizado, cópias de RG e CPF, duas fotos 3x4, formulário e comprovante de pagamento de inscrição no valor de R$ 60,00, carta de intenção, declarando seu interesse na área. Mais informações podem ser adquiridas nos telefones (84) 3215-3519 e 3215-3658 ou pelo site http://www.arteterapiaufrn.xpg.com.br/



Arteterapia



A Arteterapia é um novo e fecundo campo de conhecimento, interface entre Arte e Psicologia, que prepara para uma reorganização do EU, através da emergência de forças criativas advindas da prática de linguagens artísticas. O fazer artístico promove uma expansão do bem estar físico e emocional. Através da expressividade artística, desperta-se a sensibilidade, o reencantamento pelo mundo e pela vida, auto-conhecimento, afetividade e livre-expressão.