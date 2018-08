Ela quer saber tudo: tintim por tintim!

Vlademir Alexandre

"No que depender de nós, vamos buscar uma passagem com transparência para que a nova gestão possa assumir em janeiro tendo conhecimento de toda a radiografia da cidade", disse o prefeito. "Agradeço a forma atenciosa com que o prefeito nos recebeu e tenho certeza que a transição se dará da forma mais harmoniosa possível", retribuiu a eleita. Quanta civilidade! Ou será falsidade? Fico com a segunda alternativa, afinal, os dois não se suportam.Se levarmos em conta o histórico do relacionamento político do prefeito com Micarla e alguns fatos relevantes da última campanha eleitoral, dá para imaginar o que um estaria pensando do outro no momento da foto que marca a transição. Carlos Eduardo Alves desmancha-se em cordialidade, mas talvez ousasse dizer: "Borboleta, tu vai ver o que é bom pra tosse sem as verbas de Brasília! Quero ver você desatar o nó com a ajuda de José Agripino". Já Micarla, em meio aos sorrisos e apertos de mão, poderia responder mentalmente: "Que nada, Boneco de Olinda. Tu vai ver só uma coisa quando eu sentar na tua cadeira! Finalmente, vou tomar conta da Zona Norte e do resto da cidade!".O diálogo fictício está mais próximo do sentimento que um nutre pelo outro. Mas não foi o que acompanhamos na última terça-feira. Micarla de Sousa encontrou um Carlos Eduardo Alves polido e solícito ao adentrar pela primeira vez os umbrais do Palácio Felipe Camarão na condição de prefeita eleita. "Não esperaria outra atitude do prefeito que não fosse a cordialidade, pois ele é um democrata.Carlos Eduardo fez um 'briefing' das principais obras do município e vi que o prefeito também quer fazer uma transição tranqüila. A melhor informação foi a de que o prefeito vai abrir a Prefeitura para a transição", explicou Micarla logo após o término da reunião em que esteve acompanhada do vice eleito, Paulinho Freire (PP)."Estamos em um momento de muita felicidade, eu e Paulinho. Nós sonhamos muito com esse instante, em que a Prefeitura está abrindo as portas", observou a prefeita eleita. Após o gesto de civilidade, Carlos Eduardo comentou: "Nós tivemos a condição de trabalhar muito para Natal, mas a futura administração vai encontrar ainda algumas dificuldades a enfrentar", disse o prefeito, sem apontar as 'tais' dificuldades que Micarla tem pela frente.A "falsidade sincera" foi tanta que o prefeito Carlos Eduardo Alves sentiu-se à vontade para sugerir a continuidade de pelo menos três obras de sua administração: a drenagem e pavimentação de Capim Macio (Zona Sul), em que falta pouco mais de 10%; a conclusão do projeto dos emissários submarinos; e a drenagem em Nossa Senhora da Apresentação (Zona Norte). "Os recursos estão na conta do município", informou o prefeito de Natal, que garantiu a entrega do Parque da Cidade ainda na atual administração. Parte da obra foi inaugurada antes de junho para o "eleitor ver".Micarla de Sousa fez 'caras e bocas' para repetir o que vem dizendo desde que foi eleita em Natal: que dará continuidade e melhorará as ações que julgar importantes para o município, mas mantendo a coerência com o que foi dito durante a campanha eleitoral. No jogo de cena desta semana, a prefeita eleita proferiu: "Não tem cor partidária. As benfeitorias para a cidade não podem ser interrompidas porque simplesmente o pai da criança foi Carlos Eduardo. Ninguém espere isso de mim.Continuarei sabendo que essas obras foram conseguidas na gestão dele", afirmou. Quem vê cara, não vê coração. Até parece que tudo anda às mil maravilhas entre os dois políticos. Mas não é bem assim. Na disputa pela reeleição em 2004, Carlos Eduardo teve de aceitar o nome de Micarla como candidata a vice em troca de abrir espaços para ela na Zona Norte da capital.O prefeito chegou a prometer durante a campanha a instalação da vice-prefeitura naquela região. A Borboleta se deu mal. Reeleito, Carlos Eduardo não cumpriu a promessa, gerando um mal-estar e a troca de farpas com Micarla pela imprensa. No bate-boca, o prefeito proferiu a histórica frase do óbvio ululante: "Vice é vice. Prefeito é prefeito".Micarla ficou pê da vida, investiu no controle do Partido Verde, elegeu-se deputada estadual e pavimentou sua caminhada rumo ao Palácio Felipe Camarão. O restante da história a gente já sabe como ocorreu.O prefeito Carlos Eduardo Alves resistiu à idéia de reunir-se com Micarla de Sousa antes da posse em janeiro. Logo após o pleito, em 5 de outubro, quando sua candidata, a deputado Fátima Bezerra (PT), sequer chegou ao segundo turno, Carlos Eduardo foi aconselhado por assessores e pessoas mais próximas a receber Micarla. "Não é hora. Isso é assunto para a equipe de transição", disse, ao nomear o chefe de gabinete, Bosco Pinheiro, como coordenador do processo.Ao ver na TV e nos jornais uma série de encontros dos atuais governantes com futuros gestores de capitais importantes do país, Carlos Eduardo Alves decidiu engolir o orgulho e convidar Micarla de Sousa para uma conversa protocolar, dando o pontapé na transição. Nada a ver com boas-vindas à prefeita eleita. Não. O objetivo era posar de estadista, afinal, Carlos Eduardo sonha com o Governo do Estado em 2010. "Imagem é tudo", diz um comercial de refrigerante.As equipes do processo de transição começam a se reunir na próxima terça-feira (11). Pelo lado da prefeita eleita, o coordenador é o vice eleito Paulinho Freire. Segundo ele, a expectativa é que o trabalho seja concluído num intervalo de 30 dias. "A prefeita eleita quer saber tudo. Deseja ter acesso a todos os números e informações sobre a Prefeitura de Natal. Tintim por tintim", declarou um de seus dez auxiliares da transição.Aliás, essa turma - da qual fazem parte Augusto Carlos Viveiros (DEM), Olegário Passos (PV) e Idaísa Fernandes - sai na frente na corrida por secretarias e cargos de maior visibilidade na futura administração. Quem garante é a própria Borboleta. Micarla disse que a equipe de transição é composta basicamente por técnicos que buscam saber a real situação da cidade, mas que também são pessoas de confiança. "Eles saem na vantagem porque vão ter 60 dias de convivência full time comigo", destacou.Enquanto não coloca a "mão na massa", Micarla de Sousa segue no 'cursinho intensivo' de gestão administrativa pelo país afora. Sem contar com a boa vontade do governo federal, por conta do PT, a prefeita eleita entrega-se nesse momento ao DEM e ao PSDB. Ela já visitou São Paulo para conhecer os modelos de gestão do governador José Serra (PSDB) e do prefeito Gilberto Kassab (DEM).A viagem mais recente foi a Minas Gerais. Acompanhada do presidente da Assembléia Legislativa, deputado Robinson Faria (PMN), e de sua equipe de transição, Micarla de Sousa foi recebida pelo governador Aécio Neves (PSDB) no Palácio da Liberdade. O "supletivo" em administração pública tem rendido boas fotos a Micarla até o dia da posse. Faz parte.