Quadrilha assalta e espanca grupo de estudantes em Apodi Oito homens interceptaram um ônibus com universitários que voltavam de Caraúbas e realizaram um arrastão, causando pânico aos passageiros.

Um grupo de 60 estudantes do município de Apodi foi surpreendido na madrugada desta sexta-feira (7) por oito assaltantes que interceptaram o ônibus em que eles voltavam de Caraúbas e realizaram um arrastão. Além do prejuízo material, os passageiros foram espancados pela quadrilha, inclusive, uma das estudantes que está grávida.



De acordo com fontes do Nominuto.com, o crime aconteceu por volta da meia-noite. Diariamente, os 60 estudantes do curso de Pedagogia e Letras saem de Apodi com destino à Caraúbas. Contudo, a volta deles na madrugada desta sexta-feira foi mais movimentada.



Os oito assaltantes colocaram pedras na rodovia estadual 117 que liga as duas cidades. Com isso, o motorista foi obrigado a parar o ônibus e acabou sendo rendido pelo bando. Os acusados estavam armados com espingardas, pistolas e revólveres. Eles teriam sido bastante agressivos com todos os passageiros e chegaram a espancar o motorista e bater em uma estudante grávida.



Ainda de acordo com a fonte, os oito assaltantes estavam encapuzados. A ação demorou cerca de meia hora e como não havia movimento na estrada durante a madrugada, os bandidos conduziram todo o assalto com o ônibus ainda na pista.



Segundo informações, apesar de estarem encapuzados, os acusados pareciam ser jovens e aparentavam estar sob o efeito de drogas. Eles também teriam efetuado disparos dentro do veículo o que causou pânico aos estudantes.



Esta é a segunda vez em que o ônibus que saí de Apodi com destino à Caraúbas é assaltado. Além desse, outros três veículos conduzem alunos para Mossoró diariamente. Agora, os estudantes estão com medo de voltarem a freqüentar a faculdade.