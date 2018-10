Sobrinho executa tio a tiros em Parnamirim Gilberto Ferreira foi morto a tiros na madrugada deste domingo. Segundo mulher da vítima, um dos acusados do crime, identificado como Igor, é sobrinho do seu marido.

O vaqueiro Gilberto Meireles Ferreira, 47, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (23) dentro de sua casa, no bairro Passagem de Areia, em Parnamirim.



De acordo com informações da policiais civis da Delegacia de Plantão da zona Sul, a esposa da vítima, identificada por Paula, os acusados do crime são conhecidos por “Galeguinho” e Igor, que segundo ela, é o sobrinho da vítima.



O crime aconteceu à 0h20 quando a vítima e sua esposa estavam deitados na cama e escutaram quando a porta da casa foi arrombada por dois homens, que logo foram ao quarto onde estava Gilberto e Paula.



O vaqueiro foi atingido por três tiros na cabeça. “A mulher só escapou de ser morta porque se escondeu embaixo da cama”, contou um policial civil à reportagem do Nominuto.com.



Segundo informações da Polícia Civil, Igor já responde por outros crimes e é procurado - junto com o "Galeguinho" - por integrarem uma quadrilha que faz assaltos em Parnamrim. "Alguns dos comparsas já foram presos e eles continuam foragidos", comentou um agente da plantão zona Sul. "Igor já trocou tiros com a PM e, inclusive, baleou um cabo da Polícia Militar", completou.



A mulher de Gilberto contou aos policiais que está "marcada" para morrer. "Ela nos disse que é a próxima vítima do Igor", revelou o agente da Polícia Civil. Os policiais vão investigar uma informação importante ventilada durante a remoção do corpo de Gilberto: o casal estava em outra cidade e chegou recentemente em Parnamirim. Durante esta semana, um parente da vítima esteve na residência para checar se Gilberto e Paula tinham realmente chegado.



Segundo comentários das pessoas no local, essa pessoa teria ligação com o Igor e o avisou da presença do tio e da mulher na casa em Passagem de Areia. O crime será investigado pelo 1º Distrito Policial, em Parnamirim.