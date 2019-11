Robinson Faria pela quarta vez à frente da Assembleia

“Realmente nunca tivemos tantas lideranças políticas reunidas em uma sessão como esta. É um dado novo e positivo”, disse o também pré-candidato ao governo do Estado em 2010.Desde 2003 a frente da Assembléia, o deputado ressaltou que sua permanência no comando da Casa se deve a aprovação do trabalho desenvolvido com seriedade. “Podem até questionar o tempo que estou na Presidência, a falta de rotatividade no cargo. Mas acredito que é sinal que estamos no caminho certo. A eleição faz parte de um processo democrático, se permaneço é porque estou sendo bem avaliado”, lembrou Robinson Faria.No discurso, o deputado destacou alguns pontos fundamentais para dar continuidade ao trabalho em parceria com a sociedade. Entre eles, o Instituto do Legislativo Potiguar que será uma escola de capacitação funcional, de aprimoramento do processo legislativo, e de administração pública.“Ainda neste primeiro semestre vamos pôr em funcionamento o Instituto, já com sua organização funcional estruturada, e em processo de instalação física. Será um importante instrumento de educação política e administrativa à disposição não só de seu corpo funcional, como também das Câmara Municipais e Prefeituras, além de outros órgãos públicos que se interessem”, enfatizou o deputado estadual.Robinson também reforçou o propósito para a realização de concurso público para cargos técnicos na Assembléia que devem ser ocupados por profissionais de nível superior. “É preciso reconhecer que ainda há carência de pessoal para assessoramento em orçamento, finanças, e diversas disciplinas de produção econômica”.Durante o discurso o Presidente da Assembleia também prestou contas sobre a atuação da Casa, destacando projetos e ações realizadas. Ressaltou as cinco edições da Assembleia Cidadã, Assembléia Cultural, o Festival da Canção e da Cultura Potiguar, além dos serviços de atendimento à população carente.Para encerrar, o deputado ressaltou a participação da Casa nas decisões que refletem os interesses do Rio Grande do Norte, se referindo, as eleições em 2010, que muito interessam ao deputado. "O presidente julga de seu dever fazer valer a presença da Instituição em todas as decisões as quais se possam refletir nos interesses do Estado. Neste relato acabo de mostrar minha capacidade em administrar a coisa pública com ética, responsabilidade e eficiencia", disse o pré-candidato ao governo.Estiveram presentes á sessão compondo a Mesa, a Governadora do Estado, Wilma de Faria, a prefeita de Natal, Micarla de Sousa, o procurador Geral de Justiça, José Augusto Perez, a presidente do Tribunal de Contas, Maria Adélia Sales, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Expedito Ferreira, o Reitor da UFRN, José Ivonildo Rego, o vereador Ney Lopes Júnior, representando a Câmara Municipal e o ex-senador Geraldo Melo (PSDB), entre outras autoridades políticas do Estado.Sobre o bom relacionamento com os demais Poderes do Estado para colaboração administrativa no exercício das atribuições legislativas, o deputado agradeceu a atenção da Governadora Wilma de Faria às reivindicações da Casa.“A governadora não sonegou, em momento algum às nossas necessidades. Podemos sempre contar com a sua colaboração para o desenvolvimento do nosso trabalho que precisa da concordância do Poder Executivo”, disse o Presidente.Ele também lembrou que da mesma forma, retribuiu o apoio. “Não deixamos de emprestar nosso apoio político, e empenhar nosso esforço para que seus projetos fossem admitidos pela Assembléia”, completou.