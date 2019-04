Setor energético recebe lançamento de cadastro eólico

Fotos: Marília Rocha A governadora acredita que o setor eólico vai impulsionar a independência do setor energético no RN.

A governadora Wilma de Faria acredita que o setor eólico vai impulsionar a independência do setor energético no estado. “A exploração do potencial eólico das novas empresas e da Termoaçu vai permitir ao Rio Grande do Norte uma posição privilegiada, com auto-suficiência em energia e até exportação para outros estados”, garante a governadora.O secretário estadual de energia, Jean-Paul Prates afirmou a importância do cadastro para formatação do setor eólico no Rio Grande do Norte. “O conhecimento da real possibilidade de investimento em energia eólica vai favorecer a formatação da infra-estrutura do setor”, diz.Segundo Jean-Paul, o conhecimento vai possibilitar o planejamento das ações de governo. “Com o setor organizado criamos espaço também para as fábricas de equipamentos do setor energético, agregando valor e multiplicando renda”, garante.Jean-Paul confirmou o interesse da Petrobras em investir no estado e para o início do ano, o secretário anunciou o leilão específico para energia eólica e o subsídio da tarifa pelo governo federal.Além das pautas do setor eólico, o secretário anunciou como ações do próximo ano, um colóquio técnico da energia solar para discussão do tema com a imprensa e especialistas.