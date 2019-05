Guarda Municipal de Natal ganha nova sede

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) inaugurou na manhã desta segunda-feira (29) a nova sede da Guarda Municipal de Natal.O espaço abrigava anteriormente a Central do Usuário e foi completamente reformado para abrigar o comando da guarda e fica no cruzamento da rua Ferreira Chaves com a avenida Duque de Caxias, na Ribeira.Durante a cerimônia foram entregues diplomas de honra ao mérito aos guardas que mais se destacaram na execução de suas tarefas, além de insígnias aos guardas que completaram 10 e 20 anos de serviço.

Histórico

A Guarda Municipal é uma corporação uniformizada e armada, a qual cabe a vigilância dos bens, serviços e instalações municipais e a colaboração com a segurança pública e preservação do patrimônio público, histórico e ambiental, na forma da lei.Criada pela Lei Municipal nº 4.000 de 4 de junho de 1991, a Guarda Municipal de Natal conta com um efetivo de mais de 524 guardas, sendo 400 homens e 124 mulheres.

* Fonte: Site da Prefeitura.