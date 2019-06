Revoredo apresenta plano de trabalho para a Capitania

O presidente da Fundação Capitania das Artes, César Revoredo, apresentou seu plano de gestão para os quatro anos que deve ficar à frente da cultura de Natal.Revoredo passou o dia em reunião com os diferentes setores da Capitania para obter informações sobre a instituição e apresentou um planejamento estratégico.“Essas reuniões não têm hora para acabar e já estou saindo para outra com a prefeita. Mas não é nada fora do esperado. Com esses vários feriados, terminou tendo esse engavetamento de atividades”, declarou.Os funcionários da Funcarte apresentaram a Revoredo um panorama da instituição. “Deu para perceber que teremos um trabalho árduo pela frente. Pode ter parecido antipático eu não abrir para a imprensa o que estava sendo feito, mas é que precisava de tempo para elaborar um projeto de gestão”, explicou.“Eu precisei fazer uma imersão, essa é a palavra melhor, para identificar o perfil da nossa produção cultural. A partir daí, desenvolvemos um projeto baseado no que há de mais moderno em gestão cultural”, disse. A equipe comandada por Revoredo deverá trabalhar a cultura em articulação com dois segmentos. “Educação e turismo”, resumiu o presidente da Funcarte. “Com todas as ações desaguando nos interesses da população”, emendou.

Eixos

Revoredo traçou como linhas gerais de sua gestão a articulação das políticas públicas da Funcarte em três eixos: capacitação, fomento e fruição. “A capacitação do setor é importante porque estaremos melhorando a qualidade da nossa cadeia produtiva, preparando os artistas. O fomento vem no sentido do fortalecimento dessa cadeia, para que eles possam se manter de forma independente. E a fruição é que todas essas ações precisam chegar à população, que poderá usufruir do resultado dessas políticas”, disse.

Equipe

Revoredo não quis adiantar mais detalhes sobre a composição de sua equipe. “Existem algumas pessoas que deram apoios fundamentais na elaboração desse projeto, como Castelo Casado e Josenilton Tavares. Já temos definida mais ou menos uma equipe que irá trabalhar. Mas nesse momento, todas as indicações ainda estão sendo colocadas para apreciação da prefeita”, despistou.