Augusto Severo deve fechar ano com movimento de 1,7 milhão de passageiros De janeiro a novembro a movimentação total cresceu em 4,2%; durante a Operação Verão 2009 a Infraero informa que irá mobilizar todos os empregados e empresas terceirizadas.

O Aeroporto Augusto Severo deve fechar o ano com movimento de 1,7 milhão de passageiros. A informação é da Assessoria de Comunicação da Infraero.



Segundo a assessoria, de janeiro a novembro a movimentação total cresceu em 4,2%. Entre embarcados e desembarcados, domésticos e internacionais somam 1,5 milhão este ano, já superando em novembro toda a movimentação do ano passado, quando o Augusto Severo, alcançou a marca de 1,4 milhão de passageiros.



A assessoria informa ainda que para este mês de dezembro a Infraero espera um acréscimo de aproximadamente 5 mil passageiros em relação ao ano passado, sendo esperado um movimento médio de 4.800 a 5 mil passageiros por dia, com o número de vôos variando entre 48 e 53, conforme o dia da semana.



Sobre a Operação Verão 2009, a Infraero diz que irá mobilizar todos os empregados e empresas terceirizadas para se envolverem na operação, manutenção, segurança, conservação, limpeza das instalações e equipamentos do aeroporto.



O aeroporto Internacional Augusto Severo segue com todos os equipamentos operando normalmente nesses dias que antecedem o réveillon 2009.