Senado debate desafios da exploração do pré-sal

Como aplicar os recursos públicos advindos da exploração do petróleo: poupar para as gerações futuras, investir em políticas públicas voltadas para os mais pobres ou cobrir o déficit da Previdência?Essas são algumas das questões que serão debatidas no fórum Senado Debate Brasil, que em sua quarta edição pretende discutir, na quarta-feira (3) e na quinta-feira (4), os múltiplos desafios para transformar a exploração do petróleo da camada pré-sal em maior bem-estar para a sociedade brasileira.Com programação que inclui painéis de debates e palestras de autoridades, pesquisadores e consultores, o encontro, que aborda o tema Nova Fronteira do Petróleo: Os Desafios do Pré-Sal, será aberto às 9h da quarta-feira pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves.Caberá ao doutor em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) Roberto Rigobon fazer a primeira palestra do fórum. A conferência seguinte será apresentada pela economista do Banco Mundial Nina Todorova Budina. Ela é especialista em política fiscal e monetária e estuda os desafios macroeconômicos enfrentados por países em desenvolvimento produtores de petróleo.Os dois dias de atividades do fórum são dedicados ao tema da exploração de petróleo na camada pré-sal e à perspectiva de transformação dessa matéria-prima em fonte de riqueza nacional.Serão analisados os múltiplos desafios dessa atividade, como o tecnológico, o financeiro, os macroeconômicos e ambientais, além da distribuição de compensação financeira pela exploração do produto.

* Fonte: Agência Senado