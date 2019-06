Empresário é detido acusado de furto a Federação de Vale Tudo Equipe da Defur encontrou objetos na casa de Gorka Sanchez. Segundo delegado Márcio Delgado, um tenente da PM “tentou se valer de sua patente para reverter a situação”.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) detiveram no começo da noite deste domingo (11) o empresário Gorka Sanchez Trigo, de 28 anos, sob acusação de envolvimento no furto aos materiais da Federação Norte Rio-grandense de Vale Tudo, fato ocorrido no dia 6 de janeiro deste ano.



O delegado Márcio Delgado Varandas, titular da Defur, informou que a Federação fica no Palácio dos Esportes e pelo dia do crime ter sido um feriado municipal (dia de Reis) não havia movimento naquela região da cidade.



Ele disse que dois homens chegaram ao local e usando uma chave Micha (usada para abrir os mais variados cadeados e portas) entraram na Federação de onde levaram praticamente todo material. “Essas pessoas estavam em um caminhão e colocaram móveis , computador e até o tapete da Federação nesse furto”, declarou.



A polícia foi informada do ocorrido e após informações de um vigia, que repassou a placa do veículo usado para o furto, chegou-se até uma casa localizada no bairro de Ponta Negra, na zona Sul de Natal, onde os policiais receberam a informação que o material furtado poderia estar.



Acompanhados do presidente da Federação, os agentes da Defur chegaram à residência e tiveram a comprovação que o material era furtado logo na entrada. “O pessoal assim que entrou foi logo encontrando o tapete da Federação na casa”, informou Márcio Delgado. Nesse momento, o empresário não estava no local.



Segundo o delegado, momentos depois, Gorka Sanchez Trigo chegou acompanhado de um tenente da Polícia Militar e aconteceu um fato, no mínimo, estranho. “O policial tentou se valer de sua patente para, digamos, reverter a situação em favor do empresário”, comentou o titular da Defur ao Nominuto.com.



Os agentes da Defur voltaram à casa do empresário e propuseram que todos fossem à delegacia de plantão da zona Sul para que o caso fosse devidamente esclarecido. A principio, Gorka Sanchez teria assumido a receptação dos materiais. “Isso implicaria na sua autuação em flagrante por receptação dolosa”, explicou o delegado.



Contudo, de acordo com Márcio Delgado, momentos depois o empresário mudou sua opinião. “Bem orientado, ele assumiu o furto, que já havia prescrito o prazo para o flagrante ao invés de ser autuado pela receptação dolosa”, afirmou.



O empresário e a vitima foram ouvidos na delegacia de plantão da zona Sul. Em seguida, esse documento será remetido à Defur, que dará continuidade as investigações desse caso. Todo material apreendido foi devolvido à vítima.