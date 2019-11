Antigos Carnavais faz folia e Baile da Saudade na sexta-feira (6) Durante a caminhada serão homenageadas personalidades potiguares que contribuíram para o Carnaval de rua.

A banda Antigos Carnavais, a fim de resgatar o carnaval de rua, faz caminhada na próxima sexta-feira (6) pelo Centro Histórico de Natal. Regidos pelo maestro Rezende, os 50 músicos saem ao som do puro frevo às 18h da Praça André de Albuquerque (Memorial Câmara Cascudo) com destino ao largo da rua Chile, onde será realizado o Baile da Saudade, por volta das 23h. A folia é aberta ao público.



O bloco, sem fins lucrativos, tem o objetivo de resgatar o carnaval natalense. Durante o Carnaval Multicultural 2009, vai sair no sábado (21), no pólo das Rocas.



Em 2008, cerca de 20 mil pessoas participaram da festa. Todo ano é realizada a escolha dos padrinhos da Banda. Neste Carnaval, os padrinhos serão os jornalistas Leonardo Sodré e Elizabeth Venturini.



Personalidades também recebem homenagens pelo amor ao carnaval de rua de Natal. Na sexta-feira, segundo o fundador da banda, Gutenberg Costa, serão lembradas – em oito paradas – personalidades que contribuíram para esse tipo de folia.



“Uma faixa em cada parada irá nos lembrar das personalidades. Falaremos um pouco de cada um e haverá queima de fogos em homenagem”, antecipa Costa.



Na concentração, Paulo Maux, que foi Rei Momo por 17 anos, será o homenageado. Djalma Maranhão vem em seguida.



“Ex-prefeito, Djalma foi o maior incentivador do Carnaval de todos os tempos enquanto prefeito. Essa parada será no chamado Grande Ponto”, diz o carnavalesco.



No Beco da Lama, Seu Pedro (o Pedrinho), falecido recentemente, será mencionado com festa em frente ao bar que deixou para o filho.



Seguindo para a Ribeira, haverá parada em frente à casa de Câmara Cascudo para homenageá-lo. Ao lado da Rodoviária Velha, Newton Navarro. “Ele cuidou da decoração de muitos carnavais. Era folião, boêmio e artista”, lembra Gutenberg.



Ainda na Ribeira, é a vez de Carlos Lima, jornalista, também boêmio e editor da editora Clima. Roberto Freire, Maria Boa e José Alexandre García encerram o ciclo de homenagens no desfile. Na rua Chile, enfim, começam o Baile da Saudade, previsto para ter início às 23h.



Ainda haverá a escolha das melhores oito fantasias à moda antiga de carnaval que serão premiadas com kits especiais pela coordenação.