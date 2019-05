Estado convoca mais aprovados no concurso da Saúde

A lista com os nomes de mais 792 aprovados no concurso da Saúde foi divulgada na última sexta-feira (26) e publicada no Diário Oficial de sábado (27).Os convocados serão encaminhados para contratação imediata pelo Governo do Estado e deverão se apresentar a partir do dia 7 de janeiro no Centro de Formação de Pessoal para os Serviços da Saúde (Cefope), que fica na avenida Alexandrino de Alencar, 1850, no bairro do Tirol, em Natal. O local de apresentação é o mesmo para os convocados que vão atuar na capital e no interior.Além de apresentar todos os documentos pessoais e aqueles que comprovem a qualificação para o cargo, os novos servidores precisarão realizar uma série de exames médicos para admissão.As secretarias estaduais de Saúde (Sesap) e da Administração e Recursos Humanos (Searh) estão montando um mutirão para agilizar a análise dos documentos e realização dos exames.A expectativa do governo é que todos os servidores contratados através do concurso estejam lotados nos hospitais, unidades de referência e áreas administrativas até fevereiro. Os cargos que por ventura não tiverem o número de vagas preenchido devem motivar novo concurso público.

* Fonte: Assecom/RN.