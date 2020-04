Polo Petroquímico de Guamaré recebe empresa de combustível Empresa será responsável pelo armazenamento e distribuição de combustíveis para estados nordestinos.

A empresa pernambucana Dislub irá construir uma unidade de armazenamento e distribuição de óleo lubrificante, diesel, biodiesel e gasolina em Guamaré.



A Dislub será a primeira empresa a explorar a produção do Polo Petroquímico de Guamaré, com objetivo de atender a demanda do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e futuramente expandir para o Ceará.



Com 19 anos de atuação no mercado nordestino, a empresa conta com uma frota de veículos própria e deve transportar os combustíveis de acordo com a demanda do mercado.



A licença ambiental disponibilizada pelo Instituto de Defesa do Meio Ambiente – Idema foi liberada essa semana, sendo a primeira etapa para instalação da empresa no Rio Grande do Norte.



A reportagem do Nominuto.com entrou em contato com a Dislub, que se negou a dar maiores informações.