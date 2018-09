Fábio Faria acredita na liberação das emendas de oposição e situação

Gabriela Duarte Fábio Faria: "Tenho certeza que consigo liberar a minha emenda".

Argumentando que os próprios parlamentares irão trabalhar para a liberação das emendas que cada um propôs, o coordenador da bancada federal potiguar diz que sua proposta, por exemplo, já foi discutida junto ao Ministério dos Esportes.“Eu tenho o contato direto com o Ministério dos Esportes, que será o responsável pela liberação dos recursos para a emenda que eu propus (vilas olímpicas em Natal). Já falei com o ministro e tenho certeza que consigo liberar os recursos”, disse o parlamentar.Questionado se os parlamentares de oposição, que não têm o mesmo trânsito no Governo, não teriam mais dificuldades para a liberação, Fábio Faria disse que o Governo Federal não observa a posição política do autor da emenda antes da liberação.“Felipe (Maia, DEM)) foi o primeiro que teve a emenda liberada neste ano. Essa questão de deputado ser de oposição não vai atrapalhar. Eles (Governo) estão liberando da mesma forma. Não está tendo essa disputa. Acho que o Governo não tem sido pequeno nessa questão”, disse o deputado.