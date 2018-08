Lucena vai cobrar esclarecimentos sobre contrato de CMN com Banco do Brasil

Elpídio Júnior Lucena: cobrança por esclarecimentos também da Câmara.

Alegando que votou favoravelmente aos requerimentos que pediram esclarecimentos sobre o contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil, Lucena cobra que os vereadores também aprovem sua proposta, que será apresentada na quarta-feira (12).“Estamos sendo os sujos falando do mal lavado. Temos que olhar para o nosso próprio rabo e saber o porquê da Mesa Diretora ter transferido as contas dos funcionários para o Banco do Brasil”, disse o vereador, argumentando que apresentará os requerimentos em modelos semelhantes aos apresentados nesta terça-feira.O vereador Salatiel de Souza, porém, argumentou que o contrato com o Banco do Brasil já havia sido firmado desde a gestão de Renato Dantas (PMDB), recebendo em troca equipamentos para a TV Câmara. No entanto, Rogério Marinho (PSB) e Dickson Nasser (PSB), durante a gestão na presidência da Casa, teriam deixado os funcionários à vontade com as contas.“Recentemente que o Banco do Brasil cobrou o cumprimento do contrato, e o presidente foi obrigado a cumprir”, explicou Salatiel.