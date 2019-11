Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 20 milhões no próximo sorteio

O concurso 1.044 da Mega-Sena, que teve as dezenas sorteadas na cidade de Arapiraca (AL), não teve acertadores. Com isso o próximo sorteio, previsto para a quarta-feira (4), deverá pagar R$ 20 milhões, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados na noite de hoje foram: 10 - 11 - 13 - 35 - 39 - 58.

Segundo a Caixa, 79 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 17.589,08 cada. Outras 6.346 bilhetes pagarão R$ 218,96 cada um aos acertadores.

O valor a ser pago como prêmio para a aposta que acertar as seis dezenas passou de R$ 7 milhões para R$ 20 milhões pois parte da arrecadação dos concursos ficam reservadas e são pagas durante os rateios de concursos de final cinco ou zero.

Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para fazer suas apostas. A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75.