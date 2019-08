Agente penitenciário que matou preso não vai ficar detido

Divulgação/Sejuc Éderson Santos morreu baleado dentro do presídio

De acordo com o delegado Marcel George Pina Gouveia, titular da delegacia de Santarém e que ficará responsável pela apuração do crime, algumas pessoas já informaram que Cláudio Rodrigues vai se apresentar nesta segunda.“Informalmente, soube que ele vai se apresentar aqui na delegacia e dar a versão dele sobre o que aconteceu. O agente não vai ficar preso porque já se passaram mais de 24 horas do crime e o fato de se apresentar já sinaliza que quer colaborar com a investigação. De qualquer forma, esse será o primeiro passo da apuração”, falou o delegado.Marcel George vai instaurar hoje o inquérito e tem 30 dias para concluí-lo. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias.Segundo a versão apresentada por agentes e presos à direção do presídio, Éderson Santos foi atingido por um disparo no pescoço e morreu quando era levado para o pronto-socorro do hospital José Pedro Bezerra (Santa Catarina).Ele tentava conter uma confusão generalizada na ala especial B, que é destinada aos estupradores e demais presos que precisam ficar isolados dos demais. Na hora do incidente, 35 presos estavam na ala.“Ainda não sabemos o que provocou essa briga generalizada. Só sabemos é que um grupo pretendia espancar até a morte três deles. Alguns presos ainda tentaram evitar a confusão, mas também acabaram sendo agredidos. Quando os agentes escutaram os gritos, foram até a ala juntamente com um sargento da Polícia Militar. Para tentar conter a briga, esse sargento efetuou um disparo para cima. Em seguida, o agente Cláudio teria feito o mesmo, mas a bala resvalou em uma grade de ferro e atingiu o pescoço do preso”, contou Janailson Souza, diretor do presídio.