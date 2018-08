Professores do estado estão apreensivos com processo contra a lei do piso

Nominuto.com Fátima acredita nos benefícios da Frente Parlamentar.

O Sindicato dos trabalhadores da Educação (Sinte) informou que a principal alegação, dos dez governadores que impetraram uma ação contra a lei no Supremo Tribunal Federal (STF), é a falta de recursos para contratação de novos profissionais.Com a efetivação da nova lei, a jornada de trabalho dos professores é dividida em três partes. Duas são destinadas à sala de aula e a outra para estudo e planejamento. A diminuição da jornada torna necessários mais servidores.No estado, a lei traz um aumento entre 36% e 53% nos salários bases, que atualmente, são de R$ 620(nível médio) e R$ 868 (nível superior). Segundo a coordenadora do Sinte, Fátima Cardoso, esses reajuste deve ser feito paulatinamente até 2010.“ Com certeza essa Frente vai ser um grande contribuição ao magistério brasileiro”, falou Fátima Cardoso, sobre a Frente Parlamentar que foi formada no Congresso, na quinta-feira (06).