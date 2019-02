Assembléia aprova OGE, mas deixa de votar empréstimo do Banco do Brasil ao Governo

Júlio Pinheiro Deputados voltarão à Assembléia na quarta-feira (17).

Relatado pelo deputado Raimundo Fernandes (PMN), o OGE, após acordo entre todos os líderes partidários, recebeu apenas emendas consensuais, e foi aprovado em votação à unanimidade. Ao todo, mais de 100 emendas foram apresentadas, mas nem o próprio relator soube precisar quantas propostas foram encartadas ao projeto original.Segundo Raimundo Fernandes, o principal ponto alterado foi a determinação de contingenciamento de 5% do valor total do projeto, que prevê um orçamento de R$ 7,5 bilhão, 21% maior que o de 2008, e com R$ 1,2 bilhão destinado a investimentos. “Fico satisfeito com a compreensão de todos os parlamentares, que concordaram com as propostas prioritárias”, disse o relator. No entanto, a sessão não foi totalmente tranqüila.Durante os pronunciamentos prévios às votações, os deputados da base governista defendiam que o projeto que autoriza a contratação do empréstimo de aproximadamente R$ 200 milhões – R$ 100 milhões menor que a proposta inicial – junto ao Banco do Brasil fosse colocado em pauta, dispensando os trâmites legais, já que a mensagem não tramitou nas comissões da Casa. Fernando Mineiro (PT) e Antônio Jacome (PMN) argumentaram que não havia necessidade para adiar a apreciação.“O Rio Grande do Norte tem uma das maiores capacidades de endividamento do país. O empréstimo poderá ser pago em até 20 anos, o que não significa nem 0,2% do orçamento para cada ano de pagamento. O estado não está sendo irresponsável e, diante da crise econômica, esse empréstimo seria ainda mais importante”, explicou o líder do Governo na AL, Antônio Jacome.Na proposta enviada pelo Governo, os recursos captados seriam investidos em novas estradas, Via Metropolitana, acesso ao novo aeroporto de São Gonçalo, complementação de programas de saneamento básico – incluindo o pagamento de contrapartidas a obras do PAC –, habitação e reforço à infra-estrutura de logística. O líder do DEM na AL, deputado Getúlio Rêgo, foi irredutível e disse que não aceitaria a entrada da proposta na pauta desta quinta-feira (11).“O empréstimo só será discutido na auto-convocação”, resumiu Rêgo, criticando a falta de discussão da matéria.Na sessão desta quinta-feira foram aprovados, além do OGE para 2009, mais seis projetos de reconhecimento de utilidade pública, a unificação do prontuário eletrônico no sistema estadual de Saúde (proposto por Walter Alves, PMDB), e cinco projetos do Executivo. Entre os principais, a concessão de gratificação de estímulo a servidores da Saúde e lei complementar que alterava a forma de concurso para agentes penitenciários.

Restando

Os deputados deverão começar a tratar sobre importantes matérias já na próxima semana. De acordo com a deputada Márcia Maia (PSB), além do projeto relativo ao empréstimo junto ao Banco do Brasil, mais dois projetos devem ser prioridades: o que trata sobre alteração nas taxas de licenciamento ambiental, que ficará a cargo do Idema, e a proposta de centralizar no IPERN a totalidade dos dados referentes aos gastos dos poderes. A última, na opinião de Márcia, é de enorme importância.“Podemos receber a sanção do Ministério da Previdência Social caso nós não nos adeqüemos às normas. Em todo o Brasil, apenas três estados ainda não estão regulamentados, e podemos ficar sem o Certificado de Regularidade Previdenciária”, explicou.No caso da matéria referente ao IPERN, o presidente da AL, deputado Robinson Faria (PMN), formará uma comissão com membros do MP, Judiciário, TCE e da própria Assembléia para analisar a possibilidade de sanção por parte do Governo Federal.