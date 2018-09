Acho que faltou foi conhecimento a Olegário Passos, rebate Raniere Barbosa

Maiara Cruz Raniere diz que deixará a semsur bem encaminhada para Micarla.

Os membros da equipe de Micarla criticaram a atitude de Carlos Eduardo. “Faltou ética ao prefeito”, disse Olegário Passos, do PV.Em resposta, o secretário de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, fiel escudeiro do prefeito , revidou: “Eu não conheço o senhor Olegário, mas infelizmente tenho que dizer que houve falta de conhecimento por parte dele quanto ao funcionamento do Executivo, talvez por ele ter pertencido apenas ao Legislativo”.De acordo com o titular da Semsur, o processo de mudança para o BB vem desde o início do ano. Apesar da troca de declarações não tão simpáticas entre os representantes de ambos os lados, tanto Raniere quanto Olegário afirmam que o trabalho das equipes não sofreu interferência e “a transição ocorrerá com a maior transparência e tranqüilidade possível”.Raniere garante que deixa uma pasta “bem caminhada” para a próxima prefeita. “Ela herdará uma secretaria com vários projetos concluídos e obras para inaugurar”, ele diz.Mas admitiu que das 25 feiras livres realizadas na capital, apenas 7 foram contempladas com o projeto de urbanização. Micarla terá que dar conta das outras 18.Justiça seja feita em relação à limpeza da cidade, que na gestão de Raniere melhorou consideravelmente, assim como a decoração para o período das festas de fim de ano, que, apesar de se chamar cidade do Natal, deixava muito a desejar em relação a outras no país.Raniere esclareceu que a verba destinada à decoração “não tem nada a ver com a iluminação convencional. Ambas possuem recursos provenientes de arrecadações diferentes”.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quinta-feira (13).