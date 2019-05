ABC concentrado para estréia na Copa São Paulo

A equipe Sub-18 do ABC, que se prepara para as disputas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizou o último treino antes da estréia, diante do SEV-Hortolândia/SP, hoje (4), às 14h (horário de Brasília), em Hortolândia (SP).O grupo do ABC conta ainda com as equipes do Flamengo e o UA Barbarense.Wassil Mendes comandou o preparativo ontem (3) pela manhã, em Campinas (SP), onde está hospedada a delegação alvinegra.Após o treino, os atletas seguiram o restante da programação.Confira a programação dos garotos alvinegros até a partida de estréia:7h às 9h - Café11h - Almoço12h30 - Preleção13h - Saída para o Estádio13h30 - Aquecimento14h - Jogo19h - Jantar22h - Lanche23h - Recolher

Fonte: ABC