Hemonorte intensifica campanha de doação de sangue

Na sexta-feira (13), o Hemocentro do Rio Grande do Norte (Hemonorte) inicia uma campanha visando a elevação do estoque de sangue para o período do carnaval. A campanha deste ano será realizada em parceria com o Movimento de Integração e Orientação Social (Meios) e pretende suprir a baixa doação verificada nos meses de dezembro e janeiro.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio Técnico, Rosemary Oliveira, o centro se encontra em difícil situação por causa do período de veraneio, no qual os doadores fixos se encaminham ao litoral para o período de férias. Outro problema constatado foi a crise da saúde, encerrada há duas semanas e que culminou no aumento no número de cirurgias.

"Por motivo da greve dos anestesiologistas, o volume de cirurgias ficou bastante reduzido. Quando a paralisação chegou ao fim, o número de intervenções diárias aumentou, o que causou uma baixa no nosso estoque de sangue". O resultado foi uma queda até nos tipos sanguíneos mais comuns, como o A e O positivos, mais solicitados.

A diretora explicou que até o dia 21 de fevereiro, serão necessárias 170 doações diárias para suprir a carência no estoque do Hemonorte. No período de 2 até esta segunda-feira (9), foram verificadas 540 doações, número bem abaixo da meta esperada, que é de 3 mil bolsas de sangue até o período das festividades.

Outro problema revelado pela diretora foi a quebra dos ônibus, responsáveis por 30% da coleta das doações. Dois veículos são responsáveis pela coleta móvel, em especial no centro da cidade. Agora, a coleta acontece através de encaminhamentos de empresas. Para isso, o Hemonorte dispõe de um veículo que recolhe voluntários até o centro para a doação.

No interior, os voluntários podem se dirigir aos Hemocentros de Caicó e Mossoró, além da central de coleta e transfusão de sangue de Currais Novos e Pau dos Ferros. "Esperamos contar com o público fidelizado para atingirmos a meta. A demanda para o carnaval é muito maior porque a festa é de grande proporção e muitos acidentes ocorrem nessa época", destaca Rosemary Olvieira.