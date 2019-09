Infestação da dengue no Rio já é maior do que a média do país Levantamento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Prefeito convoca a população para ajudar no combate ao mosquito.

Os índices de infestação da dengue no Rio são maiores do que a média nacional do país. Os dados foram divulgados neste sábado (24) a partir de um levantamento realizado de 5 a 14 de janeiro pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.



De acordo com o documento, enquanto em outras cidades brasileiras as equipes identificaram 1% dos focos de mosquitos nas casas, no município do Rio a taxa já chegou a 2,92%. Segundo ainda a prefeitura, já foram notificados 85 casos de dengue na capital desde o início do ano.



“Vamos continuar com os mutirões de diversos órgãos, para fazer uma espécie de pente fino em todas as casas, constantemente, o ano todo, e não só durante no verão. Agora, é fundamental a participação das pessoas. Sem a ajuda da população é muito difícil enfrentar o mosquito da dengue”, disse o prefeito Eduardo Paes, durante visita, neste sábado, a Vigário Geral, no subúrbio, onde foi recebido por integrantes do grupo AfroReggae.



A localidade é considerada uma das mais críticas de toda a cidade, conforme o mapa da dengue. Ele prometeu uma ação especial para a região.



Os índices mais altos por estrato estão no Conjunto de Favelas do Alemão, com 14,2%; Pavuna, com 9,8%; Quintino, com 8,8%; Coelho Neto, com 8,3%; Inhoaíba, com 8,2%; Freguesia, Pechinha e Cascadura, com 8,1%; Campo Grande, com 7,8; Abolição e Pilares, com 7,7%; Penha, com 7,4%; Cordovil, Jardim América e Vigário Geral, com 7,3%.



O levantamento aponta ainda que a área com o maior índice de infestação da cidade é a que abrange os bairros de Madureira, Marechal Hermes e Rocha Miranda, com 4,45%, seguido das regiões da Ilha do Governador, Penha e conjunto de favelas da Maré, com 3,90%.



A metodologia usada para medir os índices divide os municípios em grupos de 9 mil a 12 mil imóveis com características semelhantes. Em cada grupo, também chamado estrato, são pesquisados 450 imóveis.



O resultado aponta três situações: até 1% de infestação, em que o município está em condições satisfatórias; de 1% a 3,9%, em situação de alerta; e superior a 4% que aponta risco de surto de dengue.