Torcedor conclama população para visita da FIFA

"Temos que mostrar ao pessoal da FIFA e a Ricardo Teixeira que gostamos de futebol". A declaração de Augusto Varela, torcedor do América, resume a iniciativa que o mesmo vem realizando para mobilizar a população de Natal para que externe seu sentimento pelo esporte."Vamos colocar uma bandeira do Brasil, do América, do ABC. Pode ser no carro, na janela, na varanda. O importante é que seja notado", destacou.

Para ele, isso é importante enquanto os inspetores da FIFA sobrevoam Natal e também transitam pelas avenidas da cidade enquanto fazem a vistoria na capital potiguar.