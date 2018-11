Presidente do STF participa de encontro da Ajufe em Natal

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, participa na segunda-feira (24), do XXV Encontro Nacional dos Juízes Federais. O evento é organizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), e acontece em Natal, de 24 a 26 de novembro.O tema do encontro deste ano é o Direito Ambiental, “20 anos da Constituição de 1988 – a proteção do meio ambiente e desenvolvimento”. Além do ministro Gilmar Mendes, devem estar presentes à cerimônia de abertura, às 19h dessa segunda-feira, os ministros do Superior Tribunal de Justiça César Asfor Rocha, Ari Pargendler, Gilson Dipp e Hamilton Carvalhido, além de juízes dos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões.De acordo com o presidente da Ajufe, juiz federal Fernando Mattos, a escolha do tema – meio ambiente – demonstra a preocupação dos juízes federais com os assuntos de maior interesse do país.

* Fonte: STF.