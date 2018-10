Feira do Empreendedor começa nessa quarta com expectativa de reunir 10 mil empresários

O tema empreendedorismo atrairá milhares de participantes à Feira do Empreendedor, que começa nesta quarta-feira (19) e se estende até o sábado (23), no espaço Expocenter, em Mossoró. O evento, que está na 4ª edição no Rio Grande do Norte, esse ano irá privilegiar os empresários do interior. Os organizadores esperam a participação de mais de 10 mil empresários.O coordenador, Eduardo Viana, gerente de mercado do Sebrae-RN, explica a escolha de Mossoró como sede da Feira. “Mossoró foi escolhida pelo espírito empreendedor do povo e da região e pelo crescimento acelerado da economia através do desenvolvimento de agentes como petróleo, fruticultura e sal”, afirma.A Feira terá programação voltada para o empreendedor, com grade de palestras todos os dias e serviço de informação. Será instalada uma central de atendimento com serviços de orientação empresarial, com informações sobre situação e tendências de mercado, legalização de empresas, além de informações sobre oportunidades de negócio.A capacitação se dará através de filmes, mini-cursos e palestras sobre tendências de mercado, estratégias de vendas, empreendedorismo e registro de marcas. “A Feira do Empreendedor vem oferecer, através de capacitação, novas idéias para atender às novas demandas do mercado”, afirma Eduardo Viana.Serão mais de 70 estandes comerciais e institucionais, com participação de bancos oficiais e grandes empresas como a Petrobras. “Será uma oportunidade de saber como é realizado o cadastro para empresas, como na Redepetro e na empresa de franquias ABF", diz Eduardo Viana.Para Eduardo Viana, a Feira do Empreendedor vai oferecer oportunidades em vários segmentos. “Informação, capacitação e gestão estarão presentes no evento”, declara.Consultores do Sebrae esclarecerão dúvidas sobre disponibilidade do mercado para geração de empreendimentos. Os bancos também irão montar estrutura para receber os empresários e apresentar as linhas de financiamento disponíveis.Para maiores informações, acesse o www.rn.sebrae.com.br/feiradoempreendedor