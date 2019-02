"Precisamos de melhorias nos serviços públicos", diz Wilma

Luana Ferreira: Qual foi o momento mais difícil durante sua gestão, e se existiu algum sonho que precisou ser abortado e que a senhora pretende realizar em 2009?

Wilma de Faria

: Os momentos mais difíceis são aqueles quando as coisas não melhoram, como na educação pública, que não se desenvolveu como gostaríamos. Atingimos a meta em 2008 para o ensino fundamental e médio, mas precisamos melhorar. Precisamos de melhorias nos serviços públicos, na saúde, na segurança pública. Esses problemas me preocupam muito. Apesar do Brasil ser a 8ª maior potência do mundo, com PIB maior do que o Canadá e a Espanha, precisamos melhorar os serviços públicos. Ainda não temos uma política regional boa, apesar dos grandes investimentos como a refinaria, aeroporto e a duplicação da BR-101.