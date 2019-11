Homem é preso após tentar matar o irmão com golpe de faca Após uma discussão, Greide Sales Coelho deu um golpe no pescoço do irmão, que passa bem.

Um homem foi preso na noite deste domingo (1º) depois de tentar matar o próprio irmão com uma facada no pescoço. Greide Sales Coelho bebia com o irmão, identificado por Toni, quando os dois começaram a discutir.



Segundo a polícia, durante a discussão Greide pegou uma faca e deu um golpe no pescoço do irmão. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 20h, em Macaíba.



Greide Sales Coelho foi contido por populares e entregue à polícia. Toni foi levado para o pronto-socorro Clóvis Sarinho. Ele passa bem e não corre risco de morte.