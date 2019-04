Economista orienta reduzir gastos com o fim do ano

Vlademir Alexandre Para o economista Marcos Alves, esse período do ano é comum a verificação de pessoas gastando mais.

Para o economista Marcos Alves, esse período do ano é comum a verificação de pessoas gastando mais. “O final do ano de 2008 foi marcado pela crise, mas só vamos saber nos primeiros três meses. É preciso ter cautela na hora de gastar”, diz.O economista lembra que as demissões, a falta de crédito e queda no preço dos alimentos, do petróleo são retratos da crise financeira em todo o mercado internacional. “A crise vai afetar os negócios do Brasil com a desaceleração da economia”, afirma.No Rio Grande do Norte a queda nas exportações e a diminuição no ritmo de crescimento estão refletindo na classe empresarial.1- Usar FGTS com cautela nesse período festivo2- Não se endividar acima da capacidade de ganho mensal3- Ser seletivo nos gastos com presentes4- Reservar dinheiro para gastos com IPVA, IPTU, mensalidade e material escolar5- Não comprar parcelado6- Adiar as reformas, pelo menos nos três primeiros meses do ano.