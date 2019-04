Depois de zagueiro, Flamengo contrata volante do Santo André

O Flamengo anunciou neste sábado seu segundo reforço para a próxima temporada. É o volante Willians, do Santo André, time que também jogava o zagueiro Douglas, primeiro contratado do Mengão.O diretor de futebol do time carioca, Plínio Serpa Pinto, confirmou a contratação. Willians assinou contrato por três anos. Para ter o atleta, o Flamengo comprou os 100% dos direitos federativos, por valor não divulgado."Estamos comprando 100% dos direitos econômicos dele, sendo que 50% ficarão com um grupo de investidores", afirmou o dirigente, não querendo falar o nome do grupo de investidores que auxiliou o clube na contratação.Willians tem 22 anos e foi titular do Santo André em grande parte da campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, que garantiu o acesso dos paulistas. O jogador foi revelado no Ramalhão e nunca atuou por outra equipe.

*Fonte: Futebol Interior.