Masters prosseguem com dois jogos no campo do Jiqui O Cepe continua na liderança do Campeonato Estadual da categoria.

Um clássico de clubes do interior marcou a rodada do Campeonato Estadual de Masters. No sábado (1) em São José de Mipibu, Arsenal e Baraúnas empataram de 1 a 1 , gols de Dejalmacir e Zé Airton. A partida teve a arbitragem bastante elogiada pelas duas equipes.



O coordenador da categoria do master, Álvaro Brito, divulga a classificação atualizada do Campeonato de Masters.



Nesta sexta-feira (7), os times Cepe e o Arsenal estarão se enfrentando no Campo Cj Jiqui, às 19h30. Já às 20h50, também os times ABC e Macau fazem a segunda partida da rodada.



* Segue abaixo o quadro dos quatro primeiros classificados para a 2ª fase da próxima rodada.



1º - Cepe segue com 9

2º – Potiguar segue com 8

3º – Arsenal segue com 7