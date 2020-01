ASSU consegue empate em Macau: 2 a 2

O primeiro jogo da 6ª rodada do Campeonato Estadual ficou no empate. O Assu foi até Macau e ficou no 2 a 2 com o time da cidade, que recebe o mesmo nome. O resultado deixou o time visitante na vice-liderança, com 11 pontos.

O placar não agradou ao Macau. O time continua na penúltima posição, agora com dois pontos, um a mais que o Alecrim, que enfrenta o ABC neste domingo (8), no Machadão, às 17h.