Caio Júnior não é mais técnico do Flamengo

*Fonte: Futebol Interior.

Como já era esperado antes mesmo do final do Campeonato Brasileiro, o técnico Caio Júnior não permanecerá no comado do Flamengo na próxima temporada. O anúncio oficial foi feito na noite desta segunda-feira, pelo vice-presidente de futebol Kléber Leite, após a reunião que definiu a saída do treinador."Ele está fora. Chegamos a um acordo de rescisão. O Caio Júnior tem proposta do exterior e vai tirar três meses de férias. Agradeci ao Caio por telefone. Neste momento não cabia fazer outra coisa. Vida que segue. Restam os bons momentos, profissional de altíssimo nível e que um dia vai voltar", explicou o cartola Rubro-Negro.Na reunião entre Kléber Leite e o procurado de Caio Júnior, João Francisco, as partes entraram em um acordo acertaram a rescisão amigavelmente, sem cobrança de multa. O destino do treinador na próxima temporada poderá ser o Vissel Kobe, do Japão.Depois de um começo arrasador sob o comando do treinador, o Flamengo caiu de rendimento e viu até a vaga para a Copa Libertadores escorrer entre os dedos. Caio Júnior comandou o Flamengo em 38 jogos, sendo 18 vitórias, dez empates e dez derrotas. O nome mais cotado para assumir o comando do Flamengo é o de Carlos Alberto Parreira.