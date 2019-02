Homem é morto em acerto de contas O proprietário da residência, no bairro de Cidade Nova se deparou com o corpo e ligou para a polícia.

Por volta das 5h50 deste sábado (13), Vanilson Romualdo de Carvalho, 22 anos, foi encontrado morto com três tiros, no quintal de uma casa, na rua Ivo Furtado, 324,em Cidade Nova.



O proprietário da residência acordou, se deparou com o corpo e ligou para a polícia. Tanto as pessoas da casa, como os vizinhos afirmam não ter escutado nenhum disparo.



Vanilson sofreu ferimentos na coxa, costa e abdômen. Ele havia saído do Presídio Provisório da Zona Norte há cinco dias, onde estava detido por envolvimento com tráfico de drogas. A polícia acredita que a morte tenha sido um acerto de contas.



Na noite de ontem (12), a polícia ainda capturou um fugitivo, na Avenida das Fronteiras zona Norte, Vale Dourado. Não há informações sobre a identidade do homem.